Advogada e cliente são assassinados a tiros após sair de delegacia

Na tarde desta terça-feira (30/1), a advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, e seu cliente Janielson Nunes de Lima, de 25, foram brutalmente assassinados ao deixarem a delegacia de Santo Antônio, município do Rio Grande do Norte. Janielson, conhecido como Gordinho da Batata, era apontado como o principal suspeito pelo homicídio de João Victor Bento da Costa, de 19 anos, ocorrido durante uma vaquejada no Parque Maria Salete, na mesma cidade, no último domingo (28/1).

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN) informou que Gordinho da Batata foi conduzido para a delegacia na manhã desta terça-feira. Por volta das 15h30, o suspeito e a advogada deixaram o local, mas tiveram seu veículo alvejado por criminosos ainda não identificados. De acordo com os militares, o carro de Brenda colidiu com um segundo veículo, e o crime ocorreu a cerca de 600 metros da delegacia.

A polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo ataque e esclarecer as circunstâncias que levaram a essa tragédia.

Redação AM POST