Advogado acusado de sequestrar e tentar matar ex é preso em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, com o apoio do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera), deflagrou ação policial nesta quinta-feira (08/04), por volta das 5h, que resultou na prisão do advogado Marcelo Oliveira Gonçalves, de 40 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, furto e sequestro, praticados contra a ex-namorada dele, uma jovem de 22 anos. O crime ocorreu no dia 21 de março deste ano.

O balanço da operação foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada no prédio da Delegacia Geral, situado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Na ocasião estiveram presentes a delegada-geral, Emília Ferraz; o delegado-geral adjunto, Tarson Yuri Soares; e a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, destacou o êxito da operação policial, e ressaltou a importância de as mulheres realizarem as denúncias, caso sejam vítimas desse tipo de crime.

“Hoje tiramos da ruas mais um agressor, não podemos permitir que esse tipo de conduta fique impune. Ressalto a importância de todas as mulheres realizarem denúncias para que o crime seja coibido. A Polícia Civil está nas ruas, sempre atuante, pela segurança da nossa população amazonense”, salientou Emília.

Conforme a delegada Débora Mafra, a vítima relatou, durante depoimento na Especializada, que, na ocasião do crime, o homem proferiu ameaças, a sequestrou, furtou seu aparelho celular e a agrediu fisicamente. Segundo a delegada, foram solicitados exames de corpo de delito para a jovem e os resultados constataram o delito.

“Ainda no momento da tentativa de feminicídio, a vizinha do agressor avistou a vítima desacordada. Porém, o indivíduo alegou que sua ex-namorada teria lhe agredido para incriminá-lo”, relatou ela.

Prisão – A autoridade policial explicou que a prisão de Marcelo ocorreu na casa da mãe dele, no Conjunto Petros, bairro Aleixo, zona centro-sul. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel e pular o muro que dava acesso à casa vizinha, mas foi detido pelos policiais.

Ao longo da ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um deles para à residência dele, localizada em um condomínio na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus.

Procedimentos – O homem foi conduzido à DECCM e irá responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, furto, sequestro e ameaça. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria de imprensa