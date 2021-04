Advogado acusado de tentar matar namorada é suspenso por 90 dias pela OAB-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas informou neste sábado (24) que suspendeu de forma cautelar por 90 dias o advogado Marcelo Oliveira Gonçalves, de 40 anos, preso no dia 8 de abril deste ano, acusado de tentar matar a ex-namorada Teresa Victória Mota Pinheiro, de 22 anos, em Manaus. O crime ocorreu no dia 21 de março deste ano.

De acordo com o presidente da entidade, Grace Benayon, o Pleno do Tribunal de Ética e Disciplina decidiu unanimemente que a conduta de Marcelo foi incompatível com a dignidade da advocacia nos termos do artigo 70, parágrafo 3º da Lei 8.906/94 do Estatuto da Advocacia, a partir dos fatos que estão sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.

Segundo a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, a vítima relatou, durante depoimento, que, na ocasião do crime, o homem proferiu ameaças, a sequestrou, furtou seu aparelho celular e a agrediu fisicamente.

A autoridade policial explicou que a prisão de Marcelo ocorreu na casa da mãe dele, no Conjunto Petros, bairro Aleixo, zona centro-sul. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel e pular o muro que dava acesso à casa vizinha, mas foi detido pelos policiais.

O homem foi conduzido à DECCM e irá responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, furto, sequestro e ameaça. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.