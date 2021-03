Advogado é acusado de tentar matar namorada estrangulada após crise de ciúmes em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um advogado de 40 anos foi denunciado após tentar matar a namorada de 22 anos, na tarde de domingo (21), na rua Oscar Cordeiro, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima afirmou ter sido asfixiada por ele após o mesmo não aceitar o fim de relacionamento amoroso.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra à Mulher (DECCM), jovem afirma que teria sido sequestrada pelo agressor, após receber um telefonema do suspeito dizendo que ela estava sendo seguida por uma pessoa armada, e que essa pessoa atiraria nela, caso ela não fosse ao lugar indicado por ele, no caso, sua residência.

Ela disse ainda em depoimento que chegando ao local, o agressor entrou no carro e tentou estrangula-la, o que a fez desmaiar, e deixou marcas profundas em seu pescoço. Na ocasião, o autor das agressões também tomou o aparelho celular da vítima.

Segundo delegada, a vítima compareceu a delegacia com diversos hematomas, principalmente, na região do pescoço e dos olhos, além de mordidas ao redor do corpo, pedindo medida protetiva. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) onde fez o exame de corpo de delito.

Conforme Débora Mafra, já existem outras denúncias contra o homem. Agora ele será notificado pelos crimes de sequestro, furto, tentativa de feminicídio e ameaça.

O advogado do suspeito compareceu na unidade policial e informou que irá apresentar seu cliente para que possa responder ao inquérito. A defesa também relata que o homem estava sendo vítima de extorsão por parte da jovem e de sua mãe que toda semana lhe pediam valores pecuniários.