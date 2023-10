Advogado é afastado da presidência do Tribunal de Ética da OAB por ameaçar ex-namorada: ‘Te meto uma bala na cara’

O advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, de 33 anos, foi afastado da presidência do tribunal de ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Tocantins. A decisão foi tomada após ele ser denunciado à polícia por enviar áudios ameaçando a ex-namorada de morte.

“Sua sorte é que você estava com o menino no colo e tinha muita gente passando na rua. […] Não vai ter próxima, mas se tiver você não escapa porque eu te meto uma bala na cara”, disse ele um dos áudios recebidos pela vítima na sexta-feira (29).

No último domingo (1°), a OAB Tocantins anunciou o afastamento de Igor Gustavo da presidência do tribunal de ética. De acordo com a nota divulgada pela OAB em uma rede social, o advogado será substituído por Anderson Mendes de Souza. Igor Gustavo afirmou, por meio de nota, que o afastamento deveria ser decidido pelo conselho da OAB, mas que não vai buscar sua recondução ao cargo. Ele também declarou sair do posto com orgulho e de cabeça erguida, por ter defendido a classe.

A ex-namorada do advogado conseguiu na Justiça uma medida protetiva após registrar dois boletins de ocorrência contra Igor Gustavo. No primeiro boletim, ela relatou ter recebido áudios com ameaças e ofensas. A situação teria ocorrido porque ele queria levar o filho do casal, um bebê de oito meses, para dormir com ele, mas ela negou, alegando que a criança ainda precisava de amamentação.

Em sua nota oficial, a OAB Tocantins reafirmou seu compromisso histórico com a valorização dos direitos das mulheres e o combate à violência contra elas. O caso de ameaça e agressão envolvendo o advogado Igor Gustavo representa mais um episódio alarmante de violência contra a mulher, que infelizmente ainda é recorrente na sociedade.

Leia nota oficial a OAB:



Leia a nota completa do advogado:

Sempre me doei pela Ordem e nunca estive lá por interesses pessoais, muito pelo contrário, sempre me dediquei aos assuntos e defesa da classe. Saio dessa instituição com orgulho e de cabeça erguida, pois ao contrário deles, eu sim tenho o viés de defender a advocacia, escutando e dando o contraditório e ampla defesa. A Ordem já mais deveria afastar um membro sem aguardar o julgamento final de um processo ou sem mesmo dar ao membro o direito de se defender, isso mostra a fraqueza da dirigente, que deixa se pautar por mídia e pressão. Apesar de o ato ser ilegal, pois somente o conselho poderia me afastar, não vou brigar por qualquer recondução. Seja o que Deus quiser.

Redação AM POST*