Agência do Banco do Brasil é invadida pelo teto em Iranduba

Uma agência bancária do Banco do Brasil, virou alvo de assaltantes na noite de domingo (13), no município de Iranduba (distante a 31 quilômetros de Manaus).

Conforme a polícia, o local foi invadido pelo teto e apenas objetos da equipe de segurança foram levados como dois revólveres calibre 38, munições e placas balísticas.

Ainda conforme a polícia, a invasão ainda foi percebida por equipe de monitoramento que fez o acionamento policial, no entanto, os criminosos conseguiram fugir antes que os militares chegassem.

O caso segue sob investigação policial.