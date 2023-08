Agentes da alta cúpula da Segurança Pública são alvos de operação da PF no AM

Operação Comboio, deflagrada na manhã desta terça-feira (29), tem como alvos, agentes da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As ações estão ocorrendo simultaneamente em dois municípios do Amazonas e no estado de São Paulo, com apoio do GAECO-MPSP.

A ação policial da Polícia Federal (PF), acontece com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

As equipes estão realizando buscas tanto nas dependências da secretaria quanto nas residências de servidores e membros da pasta.

O objetivo da operação é investigar supostas irregularidades na SSP-AM e visa reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas.

