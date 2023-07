‘Agosto Dourado’ chama a atenção para a doação de leite materno em Manaus

O Mês do Aleitamento Materno, conhecido como “Agosto Dourado”, inicia nesta terça-feira (1º), às 9h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Lago do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. A programação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), terá ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação dos bebês com o leite produzido pela mãe, incluindo rodas de conversa e palestras nas unidades de saúde, reuniões com comunidades, entre outras.

A abertura do Agosto Dourado marca também o início da Semana do Bebê Manauara, com ações voltadas à mobilização da sociedade para a atenção à primeira infância e a melhoria da qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos; e da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que, neste ano, enfoca a amamentação e o emprego/trabalho no tema “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”. O mês é também de valorização da paternidade, com o incentivo à participação do parceiro no acompanhamento pré-natal.

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Semsa, Janaína Sá Terra, informa que todas as unidades da rede básica de saúde estarão mobilizadas no Agosto Dourado, com rodas de conversa, workshops e palestras. Nas atividades, as equipes de saúde vão esclarecer às mães, pais, gestantes e usuários em geral sobre o aleitamento materno e orientam sobre como amamentar, dificuldades na amamentação, bancos de leite e apoio ofertado pelas unidades básicas.

“Nossa expectativa é alcançar cada vez mais pessoas com essas ações e ter uma maior mobilização em prol do aleitamento materno, pois o leite da mãe contribui diretamente para a redução da mortalidade e morbidade infantis”, pontua a gestora, orientando que o leite materno deve ser exclusivo para os bebês até os 6 meses de idade e ainda complementar a alimentação das crianças pelo menos até os 2 anos.

Ao lado do incentivo ao aleitamento materno, a Semana do Bebê Manauara promoverá palestras, oficinas, atividades culturais e lúdicas e com enfoque na importância da primeira infância em USFs, creches e escolas municipais. A agenda é promovida pela Semsa Manaus, em parceria com as secretarias municipais de Educação (Semed) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Adra Brasil.

“Serão ações de educação com profissionais de saúde bucal, saúde da mulher, entre outras áreas, ofertando orientações para a comunidade”, antecipa Janaína Terra.

Paternidade em foco

Dentro do mês voltado à valorização da paternidade, a programação do Agosto Dourado também terá ações de estímulo ao envolvimento paterno durante a gestação, como forma de assegurar uma gravidez saudável e fortalecer os vínculos familiares. As atividades incluem rodas de conversa e o incentivo à participação dos pais nos encontros mensais de grupos de gestantes e no acompanhamento pré-natal das futuras mães nas unidades básicas de saúde.

Conforme o chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, Meirivaldo Maia, valorizar a paternidade é efetuar a integração paterna no binômio mãe e bebê, compondo o trinômio mãe, bebê e pai. “O objetivo é estimular o pai a estar mais presente durante a gestação da sua parceira, do pré-natal ao pós-parto, contribuindo com isso para fortalecer o vínculo familiar”, explica.

Programação

Além da abertura na USF Lago do Aleixo, a programação do Agosto Dourado inclui um evento na maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste, na quarta-feira, 2/8; e uma oficina de Manejo do Aleitamento Materno, voltada a profissionais dos cinco Distritos de Saúde da Semsa, Norte, Leste, Oeste, Sul e Rural, no Centro Universitário Fametro – Unidade Cachoeirinha, na zona Sul, no dia 8/8.

Ao longo de todo o mês, ocorrerão também atividades de promoção do aleitamento materno nas unidades de saúde da rede municipal, de todos os Distritos de Saúde.

Já as atividades da Semana do Bebê Manauara iniciam com a abertura desta terça-feira, na USF Lago do Aleixo, e seguem com ações em unidades do Distrito de Saúde Oeste, na sexta-feira, 4/8; do Distrito Norte, no dia 11/8; do Distrito Sul, no dia 18/8; e do Distrito Rural, no dia 25. A programação é realizada pelos distritos, com o apoio do Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente.

Calendário

O Mês do Aleitamento Materno foi instituído no Brasil pela Lei nº 13.435/2017, sendo conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada se deve ao fato do leite materno ser considerado alimento “padrão ouro” para os recém-nascidos, não havendo nenhuma fórmula ou outro alimento que possa substituí-lo em termos de propriedades nutricionais e imunológicas.

Redação AM POST