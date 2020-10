Alejandro Valeiko é inocentado em laudo pericial da morte do engenheiro Flávio Rodrigues

Redação AM POST

Alejandro Valeiko Molina, filho da primeira-dama Elizabeth Valeiko, foi inocentado pela perícia científica de participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrida no dia 29 de setembro de 2019, após uma reunião de amigos na casa de Alejandro, no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

Com 61 páginas, o laudo assinado pelos peritos Mahatma Araujo, Chistian André Ferreira e Bráulio Pedrosa, do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica do Amazonas (DPTC), foi entregue à Justiça na semana passada, mostrando todas as investigação do crime, perícias e também trecho dos depoimentos dos envolvidos no caso, incluindo vestígios materiais do crime, análise de dados dos celulares e registros de câmeras de segurança do condomínio.

Em depoimento à Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), o ex-soldado, Mayc Parede e o PM Elizeu da Paz, ambos réus confessos, relataram que invadiram a casa de Alejandro durante a reunião entre amigos para ‘dar um susto’ mas a situação saiu do controle quando entraram em luta corporal com Flávio.

O advogado de Alejandro, Renato Martins, questionou a demora para juntar os laudos e reforçou a necessidade de juntar todas as provas.

“Ele é inocente! A trágica morte do engenheiro Flávio foi obra de uma atitude impensada de outras pessoas, mas não o Alejandro. A pergunta que fica é: por que só agora e depois de a defesa insistir, esse laudo finalmente foi juntado aos autos? Tal fato reforça ainda mais a necessidade de se juntar todas as provas produzidas durante a investigação antes de se prosseguir com o processo”, disse a defesa.

A irmã de Alejandro, Paola Valeiko, também foi presa, juntamente com um funcionário da segurança da Prefeitura de Manaus, Elizeu da Paz e o lutador de MMA Mayc Parede.

No dia do crime, Elizeu e Mayc invadiram a residência e agrediram Alejandro na cabeça, Magno com facadas e Flávio foi amordaçado com fita adesiva e arrastado para um terreno baldio onde foi golpeado na cabeça, asfixiado por sufocação direta e indireta e ainda teve perfurações de arma branca.

Flávio foi abandonado ainda vivo, mas acabou morrendo de anemia aguda proveniente das lesões na região abdominal.

Alejandro responde em liberdade e a audiência de instrução processual está marcada para novembro.