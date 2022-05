Além das filhas, homem também estuprou enteada e sobrinha em Manaus, diz polícia

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Proteção a Crianças e Adolescentes (Depca) revelou nesta segunda-feira (16) que o homem de 40 anos preso hoje acusado de estuprar as próprias filhas também abusou da enteada e de uma sobrinha. No total são 5 vítimas, todas parentes dele.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, as investigações sobre o caso começaram após denúncia da enteado do homem, que foi a primeira a procurar a delegacia em outubro do ano passado. No mesmo período, a sobrinha de 10 anos também acusou o homem de ter praticado atos sexuais com ela. A Justiça deferiu uma medida protetiva para as duas, na época.

O suspeito não foi preso, apenas se mudou da casa onde morava, mas continuou com o contato com as filhas. No último dia 15 de abril, houve uma discussão na residência das vítimas pelo fato da enteada, que hoje tem 19 anos, questionar o porque do padrasto não ter sido condenado e preso. A filha do homem, de 13 anos, que tem autismo ficou nervosa no momento da briga e revelou que também era estuprada pelo pai. As outras irmãs de 11 anos, tomaram coragem e contaram que também sofriam abusos.

A mãe, alegou não saber do crime e levou as vítimas para a delegacia prestar queixa. No Boletim de Ocorrência, foi registrado que o crime acontecia há 3 anos. As meninas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito que comprovaram os estupros e a polícia decretou a prisão do homem.

O suspeito estava foragido desde março, e se entregou à polícia nesta segunda-feira (16), onde confessou o crime e foi preso.