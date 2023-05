Alemão denunciado por estupro no Amazonas é considerado foragido

O empresário alemão Wolfgang Brog, de 75 anos, acusado de estuprar uma adolescente de 15 anos no Amazonas, é considerado foragido. O crime veio a tona após a menor gravar um vídeo sendo estuprada por ele com algemas e correntes.

De acordo com a polícia, o abusos começaram quando ela tinha 6 anos e, de acordo com a polícia, a mãe, a tia e Wolfgang agiam juntos na exploração da menor. No fim de março, com a ajuda de uma tia paterna, a menina denunciou os abusos.

Conforme a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, Wolfgang era principal abusador da menina. Além de abusar da adolescente, ele também oferecia menores de idade a hóspedes de sua pousada.

Na última quinta-feira (18), policiais fizeram buscas no local e apreenderam fitas de vídeo, HDs, pen drives e um computador – o material ainda vai ser periciado. Keila Vilhena Reis, mãe da menina, também foi presa em casa e os policiais apreenderam celulares e encontraram uma algema, usada por Wolfgang Brog durante os estupros.

“É uma investigação dos 4 tipos de exploração sexual. A prostituição, a pornografia, até mesmo a questão do turismo sexual, uma vez que esse alemão é um empresário, que está na região amazônica há bastante tempo. Tem empresas de turismo, barco de turismo, hotel que hospeda estrangeiros”, destacou a delegada.

A polícia tentou prender o alemão Wolfgang Brog, mas, segundo os investigadores, o criminoso fugiu para a Alemanha no início de abril. No Brasil, ele é considerado foragido e pode ser preso se voltar ao país. Ele enviou áudios para a equipe do Fantástico e se defendeu das acusações de abusos de menores, dizendo que são “construídas”.

“Todas as acusações é ‘construída’. Não tem nenhuma prova sobre isso, tá? Eu nem sei de quem eles estão falando, que mulheres são isso”, relata o alemão em áudio.

Ele disse ainda que não pretende voltar ao Brasil.

“Eu não voltar para o Brasil naquela situação agora. É claro que eu quero voltar para o Brasil. Mas nessa situação no momento, é muito difícil.”

A defesa da mãe da adolescente afirmou por nota que os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo judicial e que segue com total convicção da inocência de sua cliente.

