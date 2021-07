Alessandra Campêlo denuncia estelionatário que está aplicando golpe no WhatsApp com o nome dela: “Vigarista”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, afirmou em suas redes sociais que denunciou um estelionatário que está aplicando golpe no WhatsApp usando o nome dela.

De acordo com a secretária, um homem identificado como Sérgio José Machado de Souza pede no nome dela, dinheiro de familiares e amigos em aplicativos de mensagens. “NÃO CAIA NO CONTO desse VIGARISTA, pois é GOLPE… Já passei o caso à polícia”, alerta ela no Instagram.

De acordo com prints exibidos por Alessandra Campêlo, o estelionatário pediu R$1130 para contatos dela e deu chave PIX para transferência do valor.

O golpe já é comum em tempos de pandemia e consiste em falsificar os perfis dos usuários do mensageiro. Os bandidos conseguem ter acesso aos dados pessoais da vítima pela compra ilegal de banco de dados ou pelo acesso à foto de perfil do mensageiro e, então, fingem ser você com um novo número para extorquir dinheiro de seus contatos.

