Aluno é morto em clube de tiro e instrutor é suspeito do crime

Um homem identificado como Welly Nascimento, de 33 anos, morreu no último domingo (18) dentro do clube de tiros onde era aluno em Nova Mamoré (RO), interior do estado de Rondônia, e um instrutor do clube é o principal suspeito do crime.

Segundo a Polícia Civil, o treinador disse que agiu em legítima defesa, após o aluno ter tentado tomar sua arma de fogo.

De acordo com uma testemunha, Welly foi até a sala do instrutor, fechou a porta e momentos depois o depoente diz que ouviu os disparos de arma de fogo.

A esposa de Welly também foi ouvida e, durante o depoimento, comentou não ter notado nenhuma atitude incomum no companheiro. Mas revelou que após o ocorrido, viu as imagens da câmera de segurança de sua casa e notou que ele estava aparentemente atordoado, “vindo a passar a mão na cabeça algumas vezes antes de sair” da residência.

Após os depoimentos o suspeito do crime foi liberado. De acordo com a polícia isso aconteceu, pois “como apenas os envolvidos estavam presentes na sala em que os disparos aconteceram, não há como afirmar, por hora, se o agente teria agido em total legítima defesa ou se ele teria condições de agir de forma diversa, evitando possíveis excessos”.

Segundo a delegada que recebeu o caso, o suspeito foi liberado inicialmente, “já que os fatos devem ser melhor apurados por meio de uma investigação mais detalhada”. Outras pessoas devem ser ouvidas e a polícia também confirmou que vai realizar exames periciais nos celulares dos envolvidos.

As imagens das câmeras de monitoramento do clube de tiro e da residência da vítima também devem passar pela perícia policial.

O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Mamoré e a polícia aguarda os laudos.

*Com informações do G1