Quatro casos de estupro foram denunciados ao Ministério Público do Estado (MPE-AM) durante o evento ‘MP nas Escolas’ que ocorreu no dia 5 de julho, na Escola Municipal Geraldo Pereira, na Orla da Liberdade, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). Os casos foram divulgados nesta quarta-feira (12).

A equipe do MPE-AM informou que levou uma palestra sobre o combate ao assédio sexual infantojuvenil, para conscientizar os alunos sobre o tema, fomentar a denúncia de casos e fortalecer suas habilidades de proteção pessoal. Durante o evento, quatro denúncias de estupro de vulnerável, foram feitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse projeto é de extrema importância na luta contra esse tipo de violência, pois proporciona um espaço seguro para que os jovens aprendam sobre o assunto, identificando situações de risco e sempre buscando ajuda. Além disso, a possibilidade de realizar denúncias de forma anônima, durante as palestras, fortalece a confiança dos estudantes e incentiva a quebra do silêncio”, declarou Tânia Maria de Azevedo Feitosa, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Manacapuru e palestrante do projeto.

O ‘MP nas Escolas’ continuará a promover palestras de combate ao assédio sexual infantojuvenil no município até o final do ano, atingindo um total de nove escolas.

Os casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matérias Semelhantes: Mulher flagra idoso se masturbando em ônibus de Manaus. Saiba mais clicando aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST