Alunos ficam em pânico após ameaça de massacre em escola pública no Amazonas

Alunos ficaram em pânico após ameaça de massacre na tarde desta terça-feira (11), na Escola Estadual José Mota, em Manacapuru (município distante a 98 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, mensagens de teor ameaçador acontecem um dia após um aluno atacar professora e alunas no Colégio Adventista de Manaus.

Pais de alunos afirmaram que após a gestora do local tomar conhecimento das ameaças, a Polícia Militar foi acionada e 5 alunos, um deles armado, foram apreendidos, e encaminhados à delegacia.

Em nota, a Seduc afirma que a ameaça de atentado não passou de disseminação de mensagens falsas, mas que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. A Secretaria afirma ainda que segue à disposição das autoridades policiais que investigam a situação.

Confira a nota na íntegra:

NOTA

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto informa que identificou o responsável por divulgar mensagens falsas com ameaças na unidade escolar, e já tomou as devidas providências sobre o caso.

A gestão escolar registrou Boletim de Ocorrência (BO) e segue à disposição das autoridades policiais que investigam a situação.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto ressalta ainda, que por meio do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar e o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise) está atuando para resguardar o convívio pacífico e seguro nas escolas do Estado e tomará todas as medidas necessárias para inibir ocorrências e crimes de ameaça no ambiente escolar.

A população pode fazer denúncias, com garantia da preservação do sigilo das informações do denunciante, via 190 e 181, e também por meio do disk-denúncia do Nise: 92 99414-0480 e do e-mail: [email protected]