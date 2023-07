AM é o 3º Estado mais violento do Brasil, aponta Anuário de Segurança

O Amazonas ocupa o terceiro lugar como o Estado mais violento do Brasil, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, divulgado nesta quinta-feira (20), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Ainda de acordo com o anuário, Manaus está em 23º lugar entre as 50 cidades mais violentas do país.

De acordo com o Anuário, o Amazonas tem uma taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) de 38,8 mortes por 100 mil pessoas. Nessa lista de crimes estão homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes de policiais e e mortes decorrentes de intervenção policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento informa ainda que Manaus apresentou em 2022 uma taxa de 53,4 de Mortes Violentas Intencionais para uma população acima de 100 mil habitantes.

Segundo o documento, o líder do ranking em 2022 foi o Amapá, com taxa de MVI de 50,6 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média nacional [de 23,4]. Já a Bahia aparece como segundo estado mais letal, com taxa de 47,1 por 100 mil.

Violência no Brasil

Em 2022, o Brasil registrou 47.508 mortes violentas intencionais (MVI). Nesta categoria, está inlcuindo as vítimas de homicídio doloso (incluindo feminicídios e policiais assassinados), roubos seguidos de morte, lesão corporal seguida de morte e as mortes decorrentes de intervenções policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a supervisora do Núcleo de Dados do FBSP, Isabela Sobral, a queda nacional foi puxada principalmente pela diminuição da violência nos estados do Norte e Nordeste. Nas regiões Sul e Centro-oeste, as taxas de MVI cresceram 3,4% e 0,8%, respectivamente. As demais regiões registraram queda: Sudeste (-2%); Norte (-2,7%); e Nordeste (-4,5%). Apesar da queda nos índices, o Norte e o Nordeste ainda têm os estados mais violentos.

Ainda segundo Isabela, a queda na taxa de MVI nos estados do Norte e Nordeste em 2022 é uma acomodação dos números, que pode ser explicada pelo patamar alto de comparação dos anos anteriores, a partir de 2016.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST