Amarrado pelo pescoço, macaco é resgatado de cativeiro em Manaus

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), realizou o resgate de um macaco-aranha e uma cobra da espécie jiboia, em diferentes ações na capital, na terça-feira (24/05). As ações ocorreram na zona oeste e norte da cidade.

Em ação por volta das 15h, após denúncia via linha direta, os policiais resgataram um primata da espécie macaco-aranha, que era mantido clandestinamente em uma residência no bairro Cidade de Deus, zona norte. Na chegada ao endereço indicado na denúncia, a guarnição constatou a presença do animal, que foi entregue de forma voluntária.

Após o resgate, a equipe realizou o transporte dele para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama), para adoção dos devidos cuidados.

Em outra ação, por volta das 21h, no bairro Ponta Negra, zona oeste, a equipe ambiental na viatura 1996 efetuou o resgate de uma serpente de espécie jiboia, encontrada em um condomínio situado na avenida do Turismo. No local, o animal foi imobilizado, resgatado e devolvido ao seu habitat natural.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que, criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na lei.