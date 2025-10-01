A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas FC identifica torcedor que agrediu Ítalo com racismo e registra BO

Árbitro aplica protocolo antirracismo por três minutos.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 18:43

Notícias Policiais – O Amazonas FC informou nesta terça-feira (30) que identificou o torcedor que cometeu racismo contra o atacante Ítalo, da Chapecoense, durante a partida realizada na segunda-feira (29), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. Conforme registrado em súmula, o jogador foi chamado de “macaco” por um torcedor. O clube amazonense afirmou ter denunciado o caso à Polícia Civil e declarou “repúdio veemente a qualquer ato de racismo”, lamentando o episódio ocorrido no confronto com a equipe catarinense.

De acordo com a súmula, o árbitro Savio Pereira Sampaio foi informado pelo quarto árbitro, Ivan da Silva Guimarães Júnior, após sinalização do coordenador técnico da Chapecoense, Rafael Lima, de que Ítalo era alvo de ofensas racistas vindas da arquibancada localizada acima do banco de reservas visitante. Diante da denúncia, o árbitro aplicou o protocolo antirracismo: a partida foi paralisada por cerca de três minutos, com anúncio pelo sistema de som do estádio para auxiliar na identificação do autor.

Apesar da interrupção, o torcedor não foi localizado no momento e o jogo foi retomado. Posteriormente, o Amazonas FC informou ter identificado o responsável e registrado Boletim de Ocorrência, reforçando o compromisso em colaborar com as autoridades para a adoção das medidas cabíveis. O clube reiterou que “racismo é crime e não pode, em hipótese alguma, ser tolerado”, e que seguirá atuando por um ambiente de respeito, diversidade e inclusão no futebol.

Em campo, o Amazonas FC foi derrotado por 3 a 1 pela Chapecoense, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B. Com o resultado, a Onça Pintada permaneceu na vice-lanterna, com 27 pontos, à frente apenas do Paysandu, que soma 25.

