Amazonas: Forças de Segurança dobram apreensão de munições e retiram mais armas de circulação

Notícias do Amazonas – As ações integradas das Forças de Segurança do Amazonas resultaram em um aumento de 102% na apreensão de munições, durante os primeiros quatro meses de 2024. Os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) mostram, ainda, que houve crescimento, também, na retirada de armamentos das mãos dos criminosos.

Os dados do Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da SSP-AM revelam que, entre janeiro e abril deste ano, as Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM) apreenderam um total de 8.539 munições de diversos calibres. Durante o mesmo período de 2023, foram 4.223 unidades.

PUBLICIDADE

Entre os últimos quatro meses, março foi o que apresentou maior quantitativo. Durante os 31 dias, as ações integradas retiraram de circulação 4.405 munições. O quantitativo equivale a quase a mesma quantidade apreendida durante o primeiro quadrimestre do ano anterior.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, o aumento significativo nas apreensões de armas e munições é resultado do trabalho integrado da PMAM com as Forças de Segurança do Amazonas e com a Polícia Federal.

“A Polícia Militar tem realizado inúmeras operações integradas com a PC, SSP e até com a PF. Essas ações, que possuem o apoio das equipes de inteligência, estão gerando um aumento nas apreensões de armas, inclusive de grosso calibre como fuzis e submetralhadoras. Todo esse trabalho nos possibilita tirar de circulação os materiais ilícitos e garantir mais segurança para a população amazonense”, declarou o comandante-geral.

PUBLICIDADE

*Armas*

Mas não foi somente a apreensão de munições que cresceu. A retirada de armas de diversos calibres também apresentou aumento. O crescimento foi de 24%, conforme os dados do Ciesp. Durante o primeiro quadrimestre deste ano, as Forças de Segurança apreenderam 558 armamentos, sendo 507 de fabricação industrial e 51 de confecção artesanal (armas caseiras).

PUBLICIDADE

Para o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, o trabalho estratégico e de inteligência realizado pelo sistema de segurança pública é fator essencial para alcançar resultados na área. “Quando a polícia retira as armas e munições das mãos de criminosos, mais crimes são evitados, aumentando a sensação de segurança da população”, afirmou.

Além das armas de fogo, houve a apreensão, ainda de outras 67, sendo simulacros, que também são utilizados para a prática de crimes, principalmente roubos.

PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria