Amazonas reduz em 22% número crimes violentos contra mulheres

Redação AM POST

O Amazonas reduziu em 22% o número de mulheres vítimas de crimes violentos em 2022, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Governo Federal. A redução é maior que a média nacional, que foi de 8%, e está entre os dez com melhora no índice, entre todas as 27 Unidades da Federação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados constam no painel disponibilizado pelo MJSP, que agrupa dados com a temática Mulheres e Segurança Pública. O dispositivo destaca, dentre outras informações, a diminuição da vitimização de mulheres em 2022, em comparação com o ano anterior.

De acordo com os dados, o Amazonas está entre os dez estados brasileiros, que apresentaram melhora no indicador de crime violento. A redução do estado foi de 22%, considerado maior que a média nacional, que registrou queda de 8% em relação a 2021.

Já entre os estados da região Norte, o Amazonas está entre os três com melhora nesses indicadores, ficando apenas atrás dos estados do Amapá (-65%) e Tocantins (-51%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM centro sul, destacou que esses números são reflexo de um trabalho árduo realizado por toda esfera da segurança pública no combate à violência contra as mulheres no estado. Ela também ressalta o encorajamento das mulheres na realização de denúncias.

“Isso é um progresso muito grande para todas nós mulheres, saber que em nosso Estado tivemos redução das mortes violentas. A gente sabe que um dos motivos é o aumento das denúncias dos crimes no âmbito da violência doméstica, porque o feminicídio é decorrente dessa violência. Ressalto aqui o investimento realizado pelo Governo do Estado no quesito de segurança pública, pois tem nos dado todas as ferramentas para trabalhar de forma preventiva e repressiva”, enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro mecanismo de destaque é o Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas. A unidade, comandada pela major Jorgeanny Nogueira, é especializada no atendimento à mulher em situação de violência, sendo sua principal missão a fiscalização das Medidas Protetivas de Urgência.

“A Ronda Maria da Penha sem dúvida é um dos principais mecanismos do Estado em defesa da vida da mulher, visto que estamos em contato direto com a vítima e sua família, dissuadindo e reprimindo o descumprimento da Ordem Judicial e encaminhando a mulher em situação de violência à rede de proteção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a comandante as ações preventivas, geralmente através de palestras ajuda a divulgar a Lei Maria da Penha e sanar as dúvidas das mulheres que vivenciam um relacionamento abusivo e passam por um ciclo de violência doméstica, esclarecendo não apenas as vítimas, mas a sociedade de uma forma geral com vista a promover uma mudança cultural, uma vez que a violência doméstica não é um problema restrito ao âmbito familiar, devendo ser tratado como um problema social e de saúde pública.