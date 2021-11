Amazonense é identificado como um dos 26 mortos em confronto com a polícia em Minas Gerais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Um dos 26 criminosos que morreram em confronto com a Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Varginha, no Sul de Minas Gerais, é do Amazonas.

Peritos-legistas da Polícia Civil de Minas Gerais identificaram nesta segunda-feira (1), Nunes Azevedo Nascimento, 33, natural de Novo Aripuanã. Conforme informações da polícia, elerespondia por roubo e sequestro.

A secretária-executiva da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a médica legista Tatiana Telles, informou em coletiva à imprensa realizada na manhã de hoje (1/11) que as amostras de DNA coletadas dos 26 corpos serão inseridas no Banco Nacional de Perfis Genéticos e, partir disso, serão descobertas as prováveis participações deles em outros crimes.

Segundo informações divulgadas pelo comandante do Bope, tenente-coronel Rodolfo César Morotti Fernandes, o grupo dos 26 mortos é suspeito de envolvimento em roubos cometidos esse ano contra instituições financeiras em Araçatuba (SP) e Criciúma (SC) e no assalto ao Banco do Brasil, em Uberaba, em junho de 2019.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviaria Federal (PRF) realizaram uma operação conjunta e desmantelaram uma quadrilha de assalto a bancos de alta periculosidade, conhecida como “novo cangaço”, em Varginha, neste domingo (31).

Ao todo, 26 criminosos morreram em confronto com as polícias durante a operação, e vários ficaram feridos. O confronto ocorreu em duas chácaras da cidade. Na primeira, 18 criminosos, foram mortos quando atacaram os policiais. Na segunda chácara, foram sete mortos. O grupo estava armado com um arsenal de guerra, explosivos e coletes a prova de balas.