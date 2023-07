Amazonense é presa em aeroporto com drogas escondidas nas pernas

Uma amazonense, de 26 anos, foi presa em flagrante com três quilos de cocaína, na noite do último sábado (22), no aeroporto de Confins, no Estado de Minas Gerais.

Segundo as informações, a suspeita chegou ao aeroporto mineiro vindo de Belém, no Pará. As drogas estavam presas nas pernas da amazonense.

Ainda segundo as informações, a grossura das pernas foi o que chamou a atenção dos agentes que estavam no local. A suspeita foi encaminhada para a carceragem da Polícia Federal onde será indiciada pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais federais trabalham ainda para identificar traficantes que seriam ligados à suspeita. Existe a possibilidade que ela integre um grupo de traficantes, que estaria enviando drogas do norte para o sul do país.

Redação AM POST