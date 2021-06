Ameaçado de morte por facção, Coronel Louismar Bonates diz que não se sente intimidado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Coronel Louismar Bonates, disse que não se sente intimidado mesmo sendo ameaçado de morte em vários vídeos divulgados nas redes sociais por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) desde o início da onda violência que o grupo vem promovendo em Manaus para vingar a morte do traficante ‘Dadinho, uma das lideranças da facção, ocorrida após confronto com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desse sábado (5) no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7), o titular da SSP-AM comentou as ameaças de morte.”Se eu tivesse medo, não seria policial. Estamos com toda uma inteligência para investigar todas as evidências. Não posso dar mais detalhes para não comprometer as investigações sobre os autores do crime”, disse Bonates.

Segundo o secretário 29 pessoas foram presas, sendo que dois estavam na liderança dos ataques.

“Estamos com todo o sistema de inteligência fazendo o levantamento. Temos resultados positivos com 29 prisões, sendo dessas, duas lideranças que estavam encabeçando as ocorrências. Uma foi presa ontem à noite e outra hoje pela manhã. Este último identificado como “Rato”. E o que é mais absurdo é que nessa ocorrência, apreendemos uma criança de 11 anos que já estava alinhada ao tráfico”, explicou.