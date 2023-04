Ameaças de massacre reduzem frequência de alunos em escolas do DF

Redação AM POST

Retomar o andamento nas salas de aula diante de uma série de ameaças e ataques é um desafio que acompanha os profissionais da educação. Casos de bullying, brigas e o medo gerado pela violência são alguns dos elementos que compõem o pano de fundo da complexa situação.

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após o ataque de um aluno, de 13 anos, na Escola Estadual Thomázio Montoro, em São Paulo. Na capital fluminense, um adolescente, de 15 anos, foi detido por suspeita de tentar esfaquear um colega na Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Apesar de não haver registro de ataques às escolas do Distrito Federal, ao menos cinco colégios sofreram com ameaças nas últimas duas semanas. São eles:

Dentre os “sintomas” que afetaram o ambiente escolar, segundo relatos de professores e representantes das unidades, estão a queda na frequência de alunos por medo de se tornarem vítima; o impasse de pais e responsáveis de os filhos perderem conteúdo e mandá-los para os colégios diante de novas ameaças; cobrança de um posicionamento mais firme de algumas escolas e a falta de direcionamento mais global, na ordem de políticas públicas por parte da Secretaria de Educação do DF (SEEDF).

Em 2022, a pasta anunciou a implementação de um plano emergencial de combate à violência nas escolas. A medida começaria pelas unidades de ensino que apresentavam maior registro de brigas e agressões e seria implementada até o meio do último ano.

“Com certeza traz atraso, comprometimento na aprendizagem”, avalia Alexandre Veloso, presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF (Aspa-DF), sobre as ameaças de ataque.

“Se fala muito sobre o emocional dos alunos, mas, na prática, se vê pouquíssimas ações efetivas. Não tem ações integradas, interdisciplinares. Não é uma coisa orgânica, que vá mudar a rotina dessa pessoa”, destaca Veloso.

Para o atual presidente da Aspa-DF, existe uma tendência dos estudantes de apresentarem dificuldades ao voltarem a se relacionar no mundo real ao mesmo tempo em que se percebe um aumento exponencial da violência virtual. “A maioria dos casos [de ataques] tem o início dos atos preparatórios na internet”, acredita.

Veloso reforça, também, o trabalho antibullying realizado pela associação. “Ele é voltado para a questão da formação com inteligência emocional aplicada no mundo virtual”, afirma. Para Veloso, os principais pontos que contribuem para esse tipo são:

A iniciação precoce dos estudantes na tecnologia

Excesso do tempo em tela

Falta de supervisão dos pais e responsáveis

“Cultura do ódio”

Falta de atrativo, ausência de políticas públicas e baixos investimentos são ingredientes que potencializam o cenário de violência nos colégios, segundo o diretor do Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) Samuel Fernandes.

A ausência de bibliotecas, laboratórios de informática, de ciências, quadras de esporte e iniciativas voltadas para o contraturno do estudante no período escolar são os principais pontos a serem reformulados a fim de tornar o ambiente escolar mais atrativo, segundo o diretor do Sinpro-DF.