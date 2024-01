Amigo de família diz levar menino de 5 anos a igreja e é preso por estuprar a criança

Um homem, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (23) suspeito estuprar uma criança de cinco anos. O crime aconteceu em Ivinhema, no sábado (20), quando o amigo da família pediu para levar a vítima a igreja e depois para comer um lanche.

Segundo as investigações da polícia, era comum que o suspeito saísse com a família, por isso o pedido foi atendido. No dia do crime, ao voltar para casa, a criança contou para a mãe que não foi à igreja, nem saíram para comer lanche, mas que teriam ido direto para a casa do suspeito.

A mãe questionou a criança sobre o que aconteceu na residência e a vítima relatou ter sido estuprada. Ainda conforme relatado à polícia, o homem prometeu material escolar novo e outros presentes, caso a vítima guardasse segredo.

Na delegacia, o suspeito foi interrogado e confessou parcialmente o crime, narrando que a culpa teria sido do menino.

O homem foi preso no local onde ocorreu o crime. Na residência as autoridades encontraram conteúdos relacionados à pornografia infantil, roupa íntima infantil e um brinquedo. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Ivinhema, onde ficará à disposição da justiça.

*Com informações do G1