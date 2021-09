Amigo de Romarinho Mec fez tatuagem antes do velório para homenagear o cantor

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Wilgner Menezes Guiné, de 27 anos, amigo do cantor de forró Romário de Jesus, o “Romarinho Mec” também conhecido como “Bruxo do Forró”, foi morto a tiros nesta quinta-feira (9), durante um ataque criminoso no Distrito de Cacau Pirêra em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), realizado no velório do artista.

Nas redes sociais, Wilgner compartilhou o registro de uma tatuagem feita hoje em homenagem ao amigo Romarinho Mec, chamado por ele de “irmão”.

A vítima estava filmando o velório quando foi surpreendida por criminosos que já chegaram atirando contra um grupo de pessoas que aguardava a chegada do corpo de Romarinho Mec no local do velório.

O corpo de Wilgner está no necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

