Amigo do cantor “Bruxo do Amazonas” morre em tiroteio ocorrido durante velório do artista em Manaus

Redação AM POST*

Houve tiroteio durante o velório do cantor de forró, Romário de Jesus, conhecido como “Bruxo do Amazonas”, de 27 anos, ocorrido na noite desta quinta-feira (9) e o amigo do artista, Wilgner Menezes Guiné, de 27 anos, foi baleado e morreu.

De acordo com testemunhas, a vítima estava filmando o velório quando o tiroteio aconteceu. O homem é conhecido como “Biber” e contava com mais de 48 mil seguidores no Instagram.

As informações iniciais são de que Illguinner teria sido baleado no peito.

Wilgner foi atingido e socorrido, encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu.

Nas redes sociais, Wilgner compartilhou o registro de uma tatuagem feita hoje ao amigo Romarinho Mec, chamado por ele de “irmão”.

O corpo dele está no necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).