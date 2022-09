Amordaçado, homem é salvo de ser executado no ‘Tribunal do Crime’ em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Michel Oliveira da Silva, foi salvo por policiais militares de execução pelo Tribunal do Crime, neste domingo (18), em uma casa no Beco Itacolomy, no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, cerca de cinco homens estavam agredindo a vítima amordaçada com pés e mãos amarrados, com pedaços de madeira.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seu quadro de saúde não foi informado.

Ninguém foi preso e a polícia investiga o caso.