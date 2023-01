Anestesista preso guardava vídeos dos crimes e mais de 20 mil arquivos de pornografia infantil

Redação AM POST

Investigações policiais revelaram que o anestesista colombiano Andres Eduardo Onate Carrillo, preso por estuprar pacientes sedadas, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 16, guardava os vídeos do crimes e mais de 20 mil arquivos de pornografia infantil.

Continua depois da Publicidade

“Tenho muita experiência em investigações em crimes desta natureza. Mas, especialmente sobre esse caso, nunca vi algo tão violento, tão cruel. Não só por armazenar esses vídeos, com conteúdo extremamente agressivo, mas também a violência contra as vítimas submetidas aos cuidados do profissional, que aproveita o momento de vulnerabilidade e comete esses abusos”, afirmou o delegado Luiz Henrique Marques responsável pelo caso.

De acordo com o delegado da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), em depoimento, o anestesista negou os crimes. A defesa do caso ainda não foi localizada.

A investigação sobre o caso continua para identificar se o suspeito fez outras vítimas e criou algum tipo de perfil falso na internet para se comunicar com crianças e adolescentes. Segundo a polícia, o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio) afirmou que Andres não era credenciado no conselho entre os anos de 2020 e 2021, data em que teria cometido os crimes contra pacientes.

Continua depois da Publicidade

Se a suspeita for confirmada, o anestesista ainda pode responder por exercício ilegal da profissão.

Andres Eduardo Onate Carrillo foi preso em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, no início da manhã desta segunda-feira.

Continua depois da Publicidade

O delegado Luiz Henrique Marques relatou, em entrevista à Record TV, que a esposa de Andres se surpreendeu com a prisão do marido. Inicialmente, ela não acreditou, mas, no momento da busca e apreensão, a mulher se convenceu da participação do anestesista nos crimes.

Na residência, os policiais recolheram dispositivos eletrônicos, como celular e computador, que vão passar por perícia.