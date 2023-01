Anestesista preso por estuprar e filmar pacientes é indiciado por mais 2 crimes

Redação AM POST*

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) indiciou o médico colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo por mais dois crimes: estupro de vulnerável e exercício ilegal da profissão. Há ainda uma terceira investigação na delegacia . Desta vez, a conclusão do inquérito é relativa ao abuso ocorrido no Hospital Estadual dos Lagos, em Saquarema, em 15 de dezembro de 2020.

Nesse inquérito, Andres Eduardo Oñate Carrillo é acusado de abusar de pacientes durante procedimentos no Hospital Estadual dos Lagos, em Saquarema, em 15 de dezembro de 2020. Segundo apurado, na época do crime, em 2020, ele não tinha registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

Nesta segunda-feira, ele já havia sido indiciado por estupro de vulnerável no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Ilha do Fundão. Andres está preso desde a semana passada.

Andres ainda é investigado em mais um inquérito, que ainda está em andamento. Ele é suspeito de armazenar pornografia infantil já que mantinha arquivadas mais de 20 mil imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. O delegado explica que ainda aguarda um parecer da perícia para concluir o caso e encaminhá-lo ao MP. Segundo o delegado responsável pelo caso, Luiz Henrique Marques, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) este inquérito será finalizado até o final de semana.

A análise do material de vídeo chamou atenção das autoridades pela gravidade e quantidade de arquivos, que incluíam bebês com menos de 1 ano.

*Com informações da Agência O Globo