Anestesista preso por estupro pode ter atuado antes de concluir curso

Redação AM POST

A secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro, abriu um processo administrativo para investigar se o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, acusado do estupro de uma grávida durante o parto na Baixada Fluminense, trabalhou no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, sem o título de especialização.

Conforme apuração preliminar da pasta, à qual O EXTRA teve acesso, o médico prestou serviços no Getúlio Vargas a partir de agosto de 2020, mas só obteve o título de anestesista em abril de 2021, oito meses depois.

Ele pode também ter atuado irregularmente no Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Quintella está preso desde que foi flagrado abusando de uma paciente, enquanto ela estava dopada e se submetia a uma cesariana, no Hospital da Mulher, em Vilar dos Teles, no município de São João Meriti.