Antes de deixar mulher careca, ex atraiu vítima com ‘supresa’ em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em Manaus, suspeito de torturar, dopar e manter a ex-companheira em cárcere privado. O crime, motivado por vingança, aconteceu após o suspeito atrair a vítima sob o pretexto de uma “surpresa romântica”.

A mulher, com quem ele manteve um relacionamento por 19 anos, teve o cabelo raspado, foi agredida fisicamente, dopada e forçada a ingerir substâncias entorpecentes. O caso foi descoberto e desmantelado pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM). A vítima foi resgatada em um motel no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, o agressor levou a mulher vendada até o local onde cometeu sucessivos atos de violência física, sexual e psicológica. As investigações começaram após o pai da vítima registrar o desaparecimento da filha no sábado (26), informando que ela deveria ter voltado para casa às 19h, o que não aconteceu.

Durante a madrugada, a tia e a irmã do suspeito procuraram a família da vítima com um vídeo, um áudio e uma foto que mostravam a mulher com o rosto machucado e a cabeça raspada. O material teria sido enviado pelo próprio agressor. Com essas informações, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar a vítima no motel.

No local, a mulher foi encontrada em estado grave, com múltiplas lesões, sinais de tortura e evidências de consumo forçado de álcool e drogas. Segundo a polícia, o suspeito ainda usou o celular da vítima para enviar mensagens, se passando por ela, com o objetivo de atrair o novo companheiro da ex para o local.

O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal, tortura, sequestro, cárcere privado e estupro. Ele será apresentado à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.