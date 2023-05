Antes de matar colegas, policial recebeu atestado de 15 dias por problemas psicológicos

Redação AM POST

O inspetor da Polícia Civil que matou quatro colegas a tiros na madrugada deste domingo (14) havia recebido um atestado de 15 dias de descanso por problemas psicológicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atestado, emitido no dia 11 de maio por uma psicóloga da Multiclínica Camocim, foi anexado pela defesa no auto de prisão. No documento, a especialista escreveu que Antonio Alves Dourado apresentava sintomas de instabilidade emocional, desânimo, insônia e dificuldade de concentração.

“Necessitando de 15 dias de descanso. Necessitando de afastamento dos serviços laborais por 15 dias, iniciando hoje”, escreveu a psicóloga.

Em outro laudo, assinado em junho do ano passado, outra psicóloga relatou que Dourado não contribuiu para o tratamento. “Recomenda-se que possa haver amparo jurídico necessário, no intuito de solucionar e preservar a integridade física e psicológica do envolvido”, escreveu a profissional no texto do relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O inspetor da Polícia Civil estava de folga quando invadiu a delegacia e assassinou quatro colegas de trabalho a tiros. As vítimas foram identificadas como os escrivães Antonio José Rodrigues Miranda, de 43 anos, Francisco dos Santos Pereira, de 47 anos, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira, de 36. Dois deles dormiam no momento em que foram mortos.

Com informações do Metrópoles