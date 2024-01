Antes de ser morta, vítima havia registrado B.O contra marido; homem fugiu para área de mata em Manaus

Notícias de Manaus – A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está solicitando ampla divulgação da imagem de José Carlos da Silva Fabrício, de 24 anos, suspeito de cometer feminicídio contra sua companheira, Railane Cardoso Carvalho, de 22 anos. O crime ocorreu na última segunda-feira (22/01), no bairro Paraquequara, zona leste de Manaus.

Segundo a delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF) da DEHS, no momento do delito, o suspeito disparou contra a cabeça da vítima e empreendeu fuga por uma área de mata próxima ao local do crime. “O suspeito é o companheiro dessa vítima, o José Carlos Fabrício, ele disparou contra a vítima utilizando uma pistola”.

Ainda conforme a autoridade policial, o autor tem envolvimento com o tráfico de drogas. “Após disparar contra a vítima ele fugiu para área de mata no Puraquequara. As nossas equipes estiveram no local e não o localizaram pela extensão. Mas já estamos com o pedido de prisão preventiva decretada.”

Marília Campelo reforçou o auxílio da população na divulgação da imagem do procurado. “Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.”

As informações são conta que o casal vivia um relacionamento conturbado. “Existe um Boletim de Ocorrência da vítima de novembro de 2023, mas, ela mesmo, infelizmente, relatou que não desejava que fosse cumprido as medidas protetivas e infelizmente, retomou o relacionamento e aconteceu a pior tragédia, que é a morte de uma mulher”.

Marido mata mulher a tiros no Bairro Puraquequara, em Manaus

Railane Cardoso deixa uma filha de 1 ano e 7 meses. José Carlos assim que localizado deve responder pelo crime de femicídio.

