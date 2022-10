Aparelho de celular é encontrado na cela de Flordelis

Redação AM POST

A pastora e ex-deputada federal Flordelis foi flagrada com um celular na cela do presídio onde está detida, à espera do julgamento pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de ser a mandante do crime.

Continua depois da Publicidade

O aparelho foi encontrado no dia 11 de maio, e Flordelis admitiu que usava o telefone para conversar com o namorado.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) disse que, quando foi verificada a falta disciplinar, ela foi levada para o isolamento. Mas, por recomendação médica, a punição foi suspensa. Um processo foi aberto para investigar o caso.

A defesa de Flordelis afirmou que a situação não “é bem essa”, mas que não vai se manifestar.

Continua depois da Publicidade

A ex-deputada namora o produtor artístico Allan Soares desde agosto do ano passado, pouco tempo antes de ela ser presa.

Porém, o casal se conhece há mais tempo. Em agosto de 2018, Allan postou uma foto com Flordelis e o pastor Anderson do Carmo.

Continua depois da Publicidade

“Manhã e noite de sexta-feira abençoadas com os pastores Anderson do Carmo e Flordelis”, escreveu Allan na legenda.

Depois do assassinato de Anderson, em 2019, ele continuou publicando fotos com Flordelis, de forma mais íntima. Em uma delas, eles aparecem se abraçando.

Continua depois da Publicidade

Quando ela teve o mandato cassado pela Câmara de Deputados e logo depois foi presa, eles seguiram se falando.

*Com informação G1