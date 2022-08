Após 2 meses de internação, menino torturado pelo pai e madrasta recebe alta em Manaus

Redação AM POST

O menino de 4 anos, que estava internado há mais de 2 meses após ter sido torturado por seu pai e madrasta, recebeu alta médica nesta quinta-feira (18), em Manaus.

A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, informou que o menino morava com a mãe, mas passava o fim de semana com o pai, a madrasta e outro irmão de 7 anos, Nesses períodos ele era constantemente espancado pela mulher.

“Em uma breve pesquisa nós verificamos que esse menino de 4 anos já tem um histórico de maus-tratos. No dia 31 de maio ele falou em escuta especializada na delegacia que a madrasta pisava no estômago dele, derrubava ele no chão, cortava. Ele já tinha relatado para a genitora (…) Mesmo assim, no final de semana ele acabou voltando para a casa do genitor, onde ocorreu outra possível violência”, afirma Joyce

O pai e a madrasta da vítima estão presos desde o dia 15 de junho após o médico apresentar evidências que atestavam tortura.