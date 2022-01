Após ataque a viatura em frente a fórum, SSP-AM estuda transferir audiência de custódia para outros locais de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após o ataque a viatura da Polícia Civil com presos dentro na tarde desta quinta-feira (6), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), estuda a possibilidade de descentralizar a realização de audiência de custódia, ou seja, realizar as audiências em outros locais de Manaus.

De acordo com o secretário da SSP-AM, Carlos Alberto Mansur, o objetivo é que as audiências ocorram dentro do sistema prisional, para evitar ataques, tentativas de fugas e outros possíveis problemas.

Com a possível mudança, a circulação de detentos em locais de grande fluxo e contato com as pessoas seriam evitados. Apesar da possibilidade, as alternativas ainda estão em fase de avaliação.

Vale lembrar que o ataque a viatura resultou na morte de dois presos e um segue internado em um hospital da capital.