Após briga em casa de forró, mecânico é assassinado em Manaus

MANAUS – Na madrugada deste sábado, 20, o mecânico Jean Oliveira Nascimento, de 28 anos, foi morto com mais de dez tiros após uma briga em uma casa de forró. A vítima estava em seu carro quando foi surpreendido por outro homem que disparou 13 tiros em direção ao veículo.

Segundo informações, Jean estava aproveitando a madrugada de sábado com amigos em uma casa de forró, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus. Durante a noite, ele se envolveu em uma briga com outras pessoas e foi retirado do estabelecimento. O motivo da briga não foi revelado. teria discutido com um homem no local e o suspeito teria saído por alguns minutos e depois retornado armado.

Ao sair do lugar, Jean entrou no carro, modelo Onix, uma das pessoas no qual ele tinha brigado, estava armado, e disparou 13 vezes contra o veículo da vítima.

Dez dos tiros atingiram Jean e ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-sul de Manaus. No entanto, ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.