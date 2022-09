Após briga, mulher joga álcool e ateia fogo no próprio marido

Uma mulher ateou fogo no marido na zona rural de São Félix do Xingu, no sul do Pará, neste fim de semana. Conforme informações, o casal teria se desentendido após terem bebido além da conta em um estabelecimento comercial.

Ao chegar em casa, esposa teria jogado álcool no companheiro e, em seguida, ateado fogo com raiva. Imagens circulam nas redes sociais e mostram a vítima com muitas queimaduras principalmente no braço, ombro e costas.

Após ter seu corpo queimado, a vítima pensou em se vingar e tirar a vida da mulher. Mas foi impedido por conhecidos.