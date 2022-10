Após demissão, homem se vinga e mata vizinho e três crianças à facadas

O homem preso em flagrante por matar quatro pessoas da mesma família em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, afirmou, segundo a Polícia Civil, que teria cometido os crimes para se vingar, depois que a vítima de 39 anos, primo do suspeito, supostamente contribuiu para sua demissão em uma empresa da região.

O investigado também teria afirmado que matou os enteados do primo, de 7, 9 e 11 anos, devido ao barulho que as crianças faziam. O trio com o padrasto e a mãe no térreo de um sobrado dividido com o suspeito, que residia no segundo andar. As informações foram confirmadas ao UOL pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O crime aconteceu na madrugada de ontem. A mãe das crianças, que estava trabalhando no momento do crime, foi quem encontrou os corpos quando chegou em casa.

No mesmo dia, os corpos das vítimas foram liberados para familiares e o suspeito das mortes, de 25 anos, foi encaminhado ao sistema prisional, após ser encontrado com manchas de sangue pelo corpo ainda dentro do imóvel.

As investigações estão a cargo da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Santa Luzia. A causa da morte do homem e das três crianças ainda não foi divulgada pelas autoridades.

As identidades das vítimas e do investigado também estão sendo preservadas até o momento.

Fonte: UOL