Após denúncias, homem é preso por homicídio cometido em 2020 em Manaus

Um homem que não teve a identidade revelada, de 38 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 26, por um homicídio ocorrido em 2020. A prisão aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

O delegado Christiano Castilho, titular da unidade policial, informou que o indivíduo foi preso após as equipes tomarem conhecimento da ordem judicial decretada pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

“O indivíduo praticou o crime por conta de uma suposta dívida que ele tinha com a vítima. Entretanto, não foi possível obter outros detalhes sobre o fato. As diligências iniciaram após recebermos informações sobre o paradeiro do autor, por meio do nosso disque-denúncia”, informou Castilhos.

A autoridade policial reforça, a quem tiver informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça ou de crimes da área de abrangência da unidade policial, entrar em contato pelo número (92) 99295-4840, disque-denúncia do 14º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

O homem responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.