Após denúncias, polícia desarticula desmanche de motocicletas no Amazonas

Na noite da última segunda-feira (29/01), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por intermédio da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), desarticulou uma operação de desmanche de motocicletas em Maués, distante 276 quilômetros de Manaus. Durante a ação, foram encontradas peças de veículos com restrição de roubo.

A intervenção policial teve início após uma denúncia anônima informar que no bairro Senador José Esteves 2 havia um desmanche clandestino de motocicletas em funcionamento. Os policiais da 10ª CIPM imediatamente iniciaram as diligências e realizaram buscas no local indicado.

No desmanche, foram identificadas peças de motocicletas com restrição de roubo, incluindo uma Honda CG, de placa JWT-9989, que havia sido roubada em maio de 2023, e uma Honda Pop, cuja placa não foi identificada.

Até o momento da operação, nenhum suspeito foi detido no local. As peças e materiais utilizados no desmanche foram apreendidos e encaminhados para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Redação AM POST