Após discussão com vizinho, PM é morto na frente da esposa em Manaus

O 3° sargento da Polícia Militar (PM), Thiago Jorge de Deus Melo, de 57 anos, morreu ao ser baleado na madrugada desta quarta-feira (29), na porta de casa no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava junto com a esposa (também PM) e haviam acabado de chegar na porta de casa, no entanto, teve problemas com a chave e decidiu pular o muro, momento em que subiu no carro do vizinho e acabou amassando o veículo.

Revoltado, o proprietário o carro foi em direção à Thiago, iniciou uma discussão e os ameaçou de morte. Depois fez uma ligação e dois meliantes em uma moto chegaram e atiraram contra o casal.

Em relato, a mulher de Thiago suspeita que o vizinho tenha mandado matar o homem.

A Polícia Civil investiga o caso.