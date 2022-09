Após discussão, mãe coloca fogo em filha, que não resiste e morre

Uma jovem morreu na tarde desta segunda-feira (5), no Espírito Santo, após não resistir a queimaduras graves por todo o corpo. O fogo foi ateado pela própria mãe, de acordo com as investigações.

Beatriz Estalote Scalzer, de 21 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Grande Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, a responsável por atear fogo na jovem é Ana Paula Estalote, de 46 anos, mãe de Beatriz.

Mãe e filha teriam discutido porque Ana Paula chegou em casa e encontrou a jovem com um homem. Segundo as investigações, a mãe se sentiu ofendida com algo que a filha disse e, após a discussão, teria jogado álcool nela e ateado fogo.

Durante o interrogatório na delegacia, a suspeita confirmou que jogou álcool, mas, quanto ao fogo, disse que ele foi causado pela própria vítima, que acendeu um isqueiro para fumar naquele momento, o que acabou causando as chamas.

Ainda de acordo com a corporação, a mãe foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia, autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada com emprego de fogo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Em seguida, ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado.