Após fiscalização a estabelecimentos, polícia apreende tonelada de cobre suspeito de furto em Manaus

Redação AM POST

Durante a operação integrada “Hefesto”, do Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, mais de 30 estabelecimentos foram vistoriados pelos policiais e agentes de fiscalização de diversos órgãos municipais e estaduais. Cerca de uma tonelada de fios de cobre foram recolhidos para averiguação. A operação foi deflagrada, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30/06), em todas as zonas da capital, e foi coordenada pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates.

Segundo balanço da operação, divulgado às 15h30, foram fiscalizados 32 estabelecimentos, dos quais 23 foram interditados por diversas irregularidades. Ao todo, oito pessoas foram conduzidas aos Distritos Integrados de Polícia por não apresentarem documentos que comprovem a origem dos fios de cobre e outros produtos, como baterias de equipamentos de telefonia e tampas de bueiro. Um inquérito policial foi aberto para apurar o suposto crime de receptação.

Entre os alvos de fiscalização, estão empresas do segmento de metalurgia e sucatas. A parceria visa apurar suspeitas de comércio irregular de equipamentos como fios de cobres e tampas de bueiros e de redes de telefonia.

O trabalho está ocorrendo de forma simultânea em diversos bairros da capital amazonense a partir do mapeamento de estabelecimentos que vendem e revendem materiais desse tipo. A operação vem sendo planejada há três semanas e visa coibir os furtos e, sobretudo, o mercado de receptação desse material.

Prisão – Durante a operação no bairro Cidade de Deus, zona norte, um homem foi preso pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), por crime de roubo ou furto. De acordo com as equipes, no momento em que estava acontecendo as fiscalizações, um infrator passou com uma motocicleta suspeita. Após a abordagem, foi identificado que o veículo estava com o chassi e o motor raspados.

Hefesto – Nova operação integrada na área de segurança pública entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, a Operação “Hefesto” pretende coibir casos de furtos de fios de cobre e de tampas de bueiros, especialmente de empresas de telefonia. O nome foi escolhido em referência ao deus que, na mitologia grega, representava o fogo, os metais e a metalurgia.

A expectativa é inibir os crimes desta natureza. De janeiro até abril, foram registradas 451 ocorrências de furtos de fios de cobre, segundo dados da SSP-AM. Pelo menos, 43 infratores envolvidos com o delito já foram presos, conforme números preliminares da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

A operação “Hefesto” é uma ação integrada envolvendo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Casa Militar da Prefeitura de Manaus, Polícia Militar, Polícia Civil, Implurb, Semef, Seminf e Ageman, além de operadoras de telefonia da capital.v