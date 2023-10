Após furtar loja, mulher chama segurança de “macaco” e acaba presa

Luciana Alves Marcolino, 45 anos, foi presa, em flagrante, na tarde deste sábado (21), suspeita de furtar um carregador de dentro de uma loja, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo as informações da Polícia Militar, a mulher foi abordada pelo chefe da segurança do local dentro de um bar e alterada, ela o chamou de “macaco”.

De acordo com o Metrópoles, populares que passavam pelo local filmaram a injúria racial. Luciana havia deixado a loja de variedades e estava em um bar tomando cerveja quando foi abordada pelo segurança, que viu o furto pelas câmeras de monitoramento. No bar, ela chamou o homem de “macaco” diversas vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Toda vez que eu sou constrangida é um macaco. Vai voltar para a senzala, porque fecha com os brancos. Você fecha com branquinho. Toda vez que eu sou constrangida é um crioulo ou uma crioula”, disse. Em outro momento, ela afirmou que roubaria a loja de variedades “todinha”. “Vou manipular as pessoas para roubar”, afirmou.

Avisada de que racismo é crime inafiançável, Luciana alegou que não é racista. “Já namorei crioulo, mas, quando eu estou com raiva, eu ofendo mesmo’”, respondeu.

Na delegacia, a mulher atacou verbalmente os policiais que efetuaram a prisão; por isso, também está presa por desacato. Ela já respondeu a outro processo, arquivado no ano passado, pelo mesmo crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*