Após retornar de outro estado, homem condenado por roubo de aparelho celular é preso em Manaus

Redação AM POST

Equipes do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, nesta quinta-feira (21/07), por volta das 11h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória de Felipe Costa do Espírito Santo, 30, por roubo majorado de um aparelho celular, ocorrido no dia 17 de maio de 2016. A prisão aconteceu na casa do infrator, no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, explicou que na época, Felipe, juntamente a outro indivíduo, utilizou uma motocicleta adulterada para roubar o aparelho.

“Um mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 25 de maio deste ano, pela 10ª Vara Criminal. Após isso, começamos a monitorá-lo e averiguamos que Felipe estava em outro estado, prestando serviço para uma empresa”, relatou a delegada.

Segundo a autoridade policial, em continuidade aos trabalhos investigativos, foi apurado que o indivíduo teria retornado à capital amazonense. Com base nisso, os policiais seguiram em diligências até a casa de Felipe, no Mauazinho, e efetuaram sua prisão.

Continua depois da Publicidade

Felipe Costa foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão. Posteriormente, ele foi encaminhado para audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.