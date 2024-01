Após roubar mulher, assaltante ataca PM de folga e é acaba baleado

Na madrugada desta segunda-feira, um policial militar de folga agiu em legítima defesa ao baleiar um suspeito de assaltar uma mulher no Riacho Fundo II, no Distrito Federal. O caso ocorreu por volta de 0h, quando o militar, que deixava sua namorada em casa na QN26, ouviu os gritos desesperados de uma mulher que havia acabado de ter sua bolsa roubada.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o policial prontamente se dirigiu ao local para ajudar a vítima e começou a perseguir o suspeito. A corporação relata que, em diversas ocasiões, o policial ordenou que o homem se entregasse. No entanto, o suspeito teria ignorado as ordens e avançado em direção ao militar armado com uma faca.

Em uma situação de legítima defesa, o policial efetuou dois ou três disparos contra o agressor. Após a ação, imediatamente solicitou socorro médico, e o Corpo de Bombeiros compareceu ao local para levar o suspeito ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O autor do crime, que passou por uma cirurgia devido à instabilidade de seu estado de saúde, não teve seu nome divulgado. A vítima do assalto, os pertences recuperados e a faca utilizada no crime foram apresentados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que ficou responsável pela escolta do suspeito durante o tratamento hospitalar. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Redação AM POST