Após soltura, donos dos supermercados Vitória cumprirão série de medidas cautelares em Manaus

Redação AM POST

Os donos da rede de supermercados Vitória, Joabson Agostinho Gomes, de 38 anos e Jordana Freire, de 41 anos, vão cumprir uma série de medidas cautelares após a soltura ocorrida na tarde desta quarta-feira (10), em Manaus.

O casal é acusado de envolvimento na morte do sargento do Exército, Lucas Ramon Guimarães, no qual, Jordana mantinha um relacionamento extraconjugal.

Entre as medidas cautelares, eles devem entregar os passaportes, não podem sair de Manaus e não manter o contato com as testemunhas do caso, inclusive a família do sargento.

A soltura foi aceita após a Justiça considerar o fato dos filhos do casal serem de menor e precisarem da presença dos pais.

Familiares de Lucas afirmaram entrar com ação para que os mesmos voltem para a prisão.