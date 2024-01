Após ter casa invadida, homem é morto enquanto dormia no Conjunto Viver Melhor 3, em Manaus

Na madrugada desta segunda-feira, a tranquila rotina do Conjunto Habitacional Viver Melhor 3, localizado no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus, foi quebrada por um crime brutal que resultou na morte de Marcelo Souza da Silva, de 31 anos.

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por volta das 02h, criminosos armados invadiram silenciosamente a residência da vítima. Marcelo, que estava dormindo ao lado de sua esposa, foi surpreendido quando os bandidos chutaram a porta do quarto e abriram fogo contra ele. Os tiros, em sua maioria, atingiram a cabeça do homem.

Após executarem o ataque, os criminosos fugiram do local, deixando para trás uma cena de horror. A esposa de Marcelo, em estado de choque, chorava abraçando o corpo do marido. A motivação por trás do crime ainda permanece desconhecida.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo de Marcelo, enquanto a Polícia Civil inicia as investigações para esclarecer os detalhes do assassinato.

Redação AM POST